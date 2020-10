Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení

Veľa detí chce byť youtuberom, no lákajú ich aj niektoré tradičné povolania.

Ako vnímajú budúcnosť deti zo základných škôl, na čom im záleží a aké miesto majú v ich živote digitálne technológie?

„Zatiaľ ma neláka žiadne povolanie. Nerozmýšľam až tak dopredu,“ povedal ôsmak Richard zo Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne.

„Rada by som bola kaderníčka a youtuberka,“ reagovala na otázku, aké povolanie ju láka, siedmačka Júlia zo Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici.

Rozprávať sa s dnešnými deťmi o ich budúcnosti prináša rôzne prekvapenia a nečakané reakcie. Už v slovníku detí na základnej škole sa nachádzajú slová ako zodpovednosť, vytrvalosť, reputácia či ekológia. Riaditeľka Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici Jana Kramárová pôsobí v školstve už 37 rokov a rozdiely oproti predošlým generáciám vidí pomerne jasne.

„Dnešné deti majú veľmi silné environmentálne povedomie. Myslia na zvieratá, planétu a čudujú sa, že to dospelých netrápi,“ odhaľuje Kramárová.

Ich odlišnosť ešte viac zvýraznili obmedzenia spojené s pandémiou nového koronavírusu, kedy si aj malé deti začali uvedomovať, že digitálne technológie osobný kontakt jednoducho nenahradia. Napriek tomu zaznievali z ich úst najčastejšie práve pojem digitálne technológie, keď mali odpovedať, v akej oblasti vidia svoju budúcnosť.

Pýtali sme sa žiakov piatich základných škôl, čo najčastejšie robia vo voľnom čase, na čom im záleží alebo čo je podľa nich dôležité, aby boli úspešní.

Deviatak naprogramoval vlastnú počítačovú hru

„Digitálne technológie sú neoddeliteľnou súčasťou života detí. Dokážu sa v nich orientovať ako ryba vo vode. Preto je potrebné využiť túto ich digitálnu gramotnosť na vzdelávanie,“ navrhuje Marcela Padyšáková, učiteľka na Základnej škole v Korni.

Jej žiaci vnímajú digitálne technológie podobne ako ona, len s tým rozdielom, že niektorí ich už na vzdelávanie aj používajú. Príkladom je deviatak Peter, ktorý keď mal v rámci matematiky vytvoriť ľubovoľný projekt, naprogramoval vlastnú počítačovú hru.

„Zatiaľ neviem, čím by som chcel byť, ale rád by som robil programátora. Do smartfónu som si stiahol aplikáciu SoloLearn a učím sa v nej programovacie jazyky C#, HTML, CSS a C++,“ prezrádza Peter, ktorý v súťaži Moje budúce povolanie ako jediný vytvoril trojminútový šot o tom, čím sa chce stať. Súťaž vyhral a získal aj mimoriadnu cenu.

Podobne je na tom aj Sandra zo Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne. Už v deviatej triede má vo svojej budúcnosti jasno. Vidí sa však v celkom inej oblasti.

„Nemám záujem pracovať na počítači, veľmi ma to nebaví. Najviac ma láka práca s deťmi ako psychologička, preto by som chcela ísť na gymnázium a odtiaľ na psychológiu alebo logopédiu,“ hovorí Sandra.

Či už žiaci vidia svoju budúcnosť v oblasti technológií alebo nie, digitálne zručnosti sa postupne stávajú ich povinnou a bežnou výbavou. Informatika sa posúva medzi jeden z najdôležitejších predmetov na základných a stredných školách a jej dôležitosť si uvedomujú aj samotní riaditelia škôl.

Až 98 percent riaditeľov základných škôl považuje informatiku za dôležitý predmet pre budúcnosť žiakov, vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre platformu Digital Skills. 63 percent z nich si myslí, že informatika je pre budúcnosť detí úplne dôležitá, 35 percent považuje informatiku za skôr dôležitú, dve percentá za skôr nedôležitú a nikto z 500 respondentov ju neoznačil za úplne nedôležitú.

„Technológie sú akoby predĺženou rukou žiakov. Niekedy mám pocit, že u mnohých sa z týchto zariadení stali domáci miláčikovia,“ približuje učiteľka a výchovná poradkyňa Marcela Padyšáková.