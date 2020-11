Učiteľka roka 2018: Koľko času by malo dieťa tráviť za počítačom?

Do akých škôl sa vrátime po pandémii?

O čo prichádza dieťa, keď vyrastá bez počítačových hier a ako sa zmenila rola učiteľa? Odpovedá držiteľka národnej ceny Učiteľ Slovenska Zuzana Tkáčová a dodáva, na čo by si mali dať deti pozor v dobe digitálnych technológií a ako z nich dokážu vyťažiť čo najviac.

Ako víťazka národnej ceny Učiteľ Slovenska 2018 ste vo videu tejto súťaže povedali, že treba ukazovať, čo na školách robíte, aby sa tradičná podoba školy zmenila. Na akú by sa mala zmeniť?

Na školu, ktorá je zameraná prioritne na žiaka. Na jeho potreby a spôsob, akým vníma učivo. Učiteľ by nemal len prichádzať s poznatkami, ale mal by aj ukazovať, ako sa k nim môže dostať sám žiak.

Čo by teda malo pribudnúť do vyučovania?

Klasická tradičná podoba školy, ktorá u nás ešte stále pretrváva, vychádza z niekoľko sto rokov starej koncepcie. Učiteľ odovzdal informácie, deti si ich vypočuli, naučili sa ich a zopakovali ich. Tento model je už naozaj archaický a mali by sme ísť o trochu ďalej. Zmenu očakávalo už 20. storočie a postupne aj prichádzala, ale s nástupom digitálnych technológií je to ešte intenzívnejšie. Zatiaľ čo v tradičnej škole boli zdrojom poznatkov učitelia, v súčasnosti je ním Google. Rola učiteľa sa v modernej škole musí zmeniť a mnohí učitelia to musia akceptovať.

Na akú? Ako by mala vyzerať novodobá rola učiteľa?

Učiteľ by mal byť moderátorom, facilitátorom, respektíve niekým, kto podnecuje žiaka k tomu, aby sa učil. Mal by mu ukazovať spôsob, akým sa môže vzdelávať a dostať sa k informáciám. Učiteľ musí usmerňovať žiakov v poznávaní tak, aby to zvládli aj sami. Kedysi boli závislí od učiteľa, teraz majú možnosti vzdelávať sa aj sami.

Treba čakať na to, kým s tým začnú vysoké školy a ich absolventi postupne začnú uplatňovať takýto prístup alebo s tým môžu začať učitelia sami od seba?

Optimálne by bolo, keby sa to začalo na vysokých školách. Lebo súčasní učitelia takýto model nezažili, nikdy neboli sami ako žiaci stredobodom takéhoto typu vzdelávania. Ak teda od nich očakávame, že prídu do triedy a zrazu začnú učiť modelom, ktorý oni sami na vlastnej koži nezažili, je to prehnané. Súčasných učiteľov musíme najskôr niečo odučiť, aby sme ich mohli niečo nové naučiť.

Ovplyvnila to nejako aj pandémia koronavírusu? Do akých škôl sa vrátime, keď sa to všetko skončí?

Aktuálna situácia značne odkryla skutočný stav školstva a ukázala nedostatky tradičnej školy. V tradičnej škole sme boli závislí od učiteľa, ale s nástupom digitálnych technológií sa v rámci dištančnej výučby ukázalo, že takýto spôsob je veľmi neefektívny. Mnohé školy prišli na to, že musia upraviť množstvo hodín za týždeň, ktoré môžu odučiť online, pretože neúmerne zaťažovali žiakov.

Pandémia bola dobrá aj na to, aby sme sa zamysleli nad štýlom výučby. Som zástankyňou hybridného modelu vzdelávania, čiže mať prezenčnú výučbu s podporou digitálnych technológií doplnenú o dištančnú formu. Žiaci tak majú nielen skúsenosť s digitálnymi technológiami, ale aj zručnosť s celoživotným vzdelávaním. Hybridný model vzdelávania je všeobecným trendom, keďže deti budú ako dospelí účastníkmi celoživotného vzdelávania, ktoré bude prebiehať aj v online prostredí.

Pozitívom aktuálnej situácie je aj to, že urýchlila mnohé procesy, ktoré by nám trvali veľmi dlho. Pri návrate do škôl by sme sa nemali vrátiť k tomu, z čoho sme odchádzali. Namiesto toho by sme sa mali poučiť z toho, čím sme si prešli. Musíme sa naučiť rozmýšľať dynamickejšie, flexibilnejšie a progresívnejšie o tom, ako pracujeme so žiakmi a ako im umožňujeme napredovať.

Mali by sa medzi novými zručnosťami objaviť aj základy programovania?

Určite áno. Sme jednou z krajín, ktorá ide dopredu naozaj veľmi progresívne, problémom je však realizácia. Nemáme dostatok učiteľov, ktorí sú schopní odborne to odučiť. Programovanie ako súčasť všeobecného vzdelania je v súčasnosti nevyhnutné. Keď sa niekto pýta, načo sa majú deti učiť programovať, treba sa tiež spýtať, koľkokrát denne sa s niekým rozprávajú po anglicky, a angličtinu sa učia a koľko času trávia s digitálnymi technológiami, a programovací jazyk sa neučia.

Už sme naozaj v dobe, kedy sa deti rodia do sveta plného digitálnych technológií a nemali by ich vnímať len ako tajomné čierne skrinky. Ak rozumiem počítaču, dokážem spolu s ním produkovať nové veci. Preto je programovanie jednou zo základných zručností, aj keď nie každý musí byť programátorom. Rovnako ako neočakávame, že každý bude tlmočníkom do angličtiny, napriek tomu sa ju učíme. Na takejto úrovni by sme mali rozumieť aj počítaču, programovaniu a algoritmickým základom.

Ako by malo vyzerať programovanie pre deti? Napríklad grantový program Enter od Telekomu prináša do škôl najjednoduchší programovateľný spoj micro:bit, s ktorým sa deti viac hrajú, než programujú.

Keď chcete, aby dieťa raz získalo vodičský preukaz, asi ho hneď neposadíte do kamióna a nebudete ho učiť viesť ho. To isté platí aj v prípade programovania. Niektorí rodičia nám hovoria, aby sme deti naučili Javu. Ale veď sú to deti. Nie programátori, ktorí idú na pohovor do počítačovej firmy. Dieťa si musí vytvoriť vzťah, namotivovať sa a k programovaniu postupne dospieť. Nemôžeme očakávať, že keď ho posadíme k programovaniu, bude nadšené, že môže abstraktne rozmýšľať.

S nástrojmi ako micro:bit môžu deti začať pracovať kreatívnym spôsobom a výsledný efekt vidia veľmi rýchlo. Micro:bit nie je magický len v tom, že je hravý, ale predovšetkým ukazuje deťom, ako funguje technika. Má reálne elektronické komponenty ako tlačidlá, senzory či LED displej a dieťa ich dokáže programovať. Vďaka tomu začína chápať, ako to funguje aj v iných zariadeniach. Zároveň je tento spôsob natoľko jednoduchý, že dieťa veľmi rýchlo napreduje a netreba na to žiadne náročné programovacie nástroje a postupy. Treba s tým však stráviť nejaký čas, aby sa dostalo k niečomu, čo vyzerá dobre, čo ho učí cieľavedomosti. Aktuálna generácia mladých je totiž veľmi náročná. Chcú všetko veľmi rýchlo a na vysokej úrovni, zodpovedajúce najnovším vymoženostiam a trendom. Preto keď jednoduchým spôsobom dokážu vytvoriť niečo, čo funguje, posilní to ich sebavedomie a môžu chcieť viac. Dieťa má veľmi rýchlu spätnú väzbu a dostane chuť napredovať vo vzdelávaní.