Budúcnosť v digitále je plná žien. V čom majú pred mužmi navrch?

Zmena postupne prichádza.

(Zdroj: Jakub Kotian / TASR)

IT kedysi patrilo ženám. Prvou ženou v IT sa stala ešte v roku 1815 matematička Ada Lovelace, keď popísala prvý algoritmus na svete. Neskôr na ňu nadviazala matematička a dôstojníčka námorníctva Spojených štátov Grace Hopper, ktorá stála pri zrode prvých programovacích jazykov. Počas druhej svetovej vojny šestica žien vytvorila programovací jazyk pre úplne prvý elektrónkový počítač.

Čo sa teda stalo, že sa táto oblasť postupne stala mužskou a na ženy sa úplne zabudlo?

Osobnostný test, ktorý všetko zmenil

Odpoveď treba hľadať v osobnostnom teste americkej spoločnosti System Development Corporation, ktorej cieľom bolo zistiť predpoklady dobrého programátora. Dvojica psychológov William Cannon a Dallis Perry pre ňu zostavila osobnostný test zo vzorky 1600 respondentov, pričom len 186 z nich boli ženy.

Neexistuje žiaden rozdiel medzi tým, ako rýchlo dokáže veciam porozumieť žena a ako muž. MIRKA UHNAK, MINI TECH MBA FOR WOMEN

Vyšlo im, že dobrými kódermi môžu byť osoby, ktoré majú rady hádanky, techniku alebo matematiku a taktiež tie, ktoré sa vyhýbajú osobnému kontaktu a majú asociálne cítenie. Ich zistenie, že dobrí kóderi zväčša fajčia, sú nevrlí a introverti, sa stalo novou normou a začalo žiť vlastným životom. Postupne začali vývojárske firmy najímať mužov v jednoduchom oblečení a s introvertným správaním, kvôli čomu ženy z oblasti informačných technológií takmer úplne vymizli.

Trend sa však začína meniť a počet žien v informačných technológiách stúpa. Podľa štúdie Európskej komisie pracovalo v tejto oblasti v roku 2018 9,2 percenta žien a ich počet sa naďalej zvyšuje. Ak by sa ich v digitálnom sektore angažovalo viac, pre európsku ekonomiku by to podľa štúdie Women in the Digital Age znamenalo prínos HDP vo výške 16 miliárd eur.

(zdroj: rawpixel.com)

„Pozícií v oblasti IT stále pribúda, sú rôznorodejšie a začínajú sa prelínať rôzne segmenty. Už sa od ľudí v IT nevyžaduje, aby vedeli programovať a mali vyštudovanú technickú školu, pretože potrebné vedomosti sa dajú získať aj v rôznych kurzoch a vzdelávacích programoch,“ hovorí Mirka Uhnak, vedúca programu Mini Tech MBA for Women. Ide napríklad o pozície ako tester, online marketér, alebo analytik, pri ktorých stačí dodatočné vzdelávanie. Vedieť programovať nie je podmienka a človek sa ich dokáže naučiť v akomkoľvek veku.

Mužský vs. ženský mozog

Mirka Uhnak už niekoľko rokov pomáha ženám so vzdelávaním v oblasti informačných technológií a každodenne rieši ich problémy. Neraz sa stane, že keď je žena v mužskom kolektíve sama alebo je ich zastúpenie len minimálne, môžu mať problém obhájiť si svoj názor a byť rešpektované.